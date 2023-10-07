الاحتلال يدمّر منزل الزميل رامي الشرافي مدير إذاعة زمن بغزة





ويأتي ذلك، بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 232 شهيداً و1697 جريحا باصابات مختلفة في غارات إسرائيلية على القطاع.





رام الله - دنيا الوطندمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، منزل الزميل الصحفي رامي الشرافي، والمكون من ستة طوابق، وذلك بعد استهدافه بعدة صواريخ وتدميره بالكامل.وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، إن إدعاءات جيش الاحتلال حول الأبراج والعمارات السكنية التي دمرتها طائراته الحربية بأنها تستخدم لأغراض عسكرية، هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.