غزة: المجلس الأعلى للقضاء يعلن تعليق الدوام الإداري والعمل القضائي

رام الله - دنيا الوطنأعلن المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تعليق الدوام الإداري والقضائي في كافة المرافق حتى إشعار آخر.وقال المجلس في بيان له، "نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها بلادنا جرّاء العدوان الصهيوني على شعبنا في قطاع غزة، وحرصًا على سلامة أبناء شعبنا ومراجعي المحاكم، يعلن المجلس الأعلى للقضاء تعليق الدوام الإداري والعمل القضائي حتى إشعار آخر، على أن تعتبر الفترة من هذا اليوم السبت ( 7/10/2023) وحتى يوم إستئناف الدوام فترة وقف للمدد القانونية".