مستشفيات شمال سيناء تؤكد جاهزيتها لإستقبال مصابي قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت مديرية الصحة في شمال سيناء، إنها رفعت درجة الإستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، بالتزامن مع الأحداث التي يشهدها قطاع غزة.وبينت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء، أنه تم رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية، بجانب مرفق إسعاف شمال سيناء، مشيرة إلى توفر الطواقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وكافة أدوية ومستلزمات الطوارئ، بجانب دعم مستشفى العريش العام وبئر العبد التخصصي بأطباء الجامعات المصرية.وأعلنت عن إستعداد مستشفيات المحافظة لاستقبال أي حالات إصابة من قطاع غزة، بسبب الأحداث الجارية.