الرئيس الأمريكي: أدعو لمنح إسرائيل المجال لاستكمال هجماتها على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء اليوم السبت، عن دعم واشنطن الكامل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن الدعم الأميركي غير مشروط، فيما دعا إلى "منح إسرائيل المجال لاستكمال هجماتها على قطاع غزة".كما وجه بايدن، في مؤتمر صحفي، تحذيراً "لكافة الأطراف" في المنطقة، من "تحيّن الفرصة لمهاجمة إسرائيل في هذه الأثناء، مشدداً على أن واشنطن ستعمل على ضمان حصول إسرائيل على "كل الوسائل للدفاع عن نفسها"، على حد تعبيره.وقال بايدن فيما يقف إلى جانبه وزير خارجيته، أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل ولن تتركها أبدا"، مضيفاً أن "دعم حكومتي لأمن إسرائيل ثابت ولن يتزعزع".وأشار الرئيس الأمريكي أنه على تواصل دائم ومستمر برئيس الحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.ويأتي ذلك، في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي عدواناً مستمراً على قطاع غزة خلّف عدد كبير من الشهداء والجرحى.