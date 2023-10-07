الداخلية بغزة: ادعاءات الاحتلال حول الأبراج السكنية كاذبة لتبرير جرائمه







رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، مساء اليوم، أن إدعاءات جيش الاحتلال حول الأبراج والعمارات السكنية التي دمرتها طائراته الحربية بأنها تستخدم لأغراض عسكرية، هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.وقال البزم، خلال تصريح له، إن هدف الاحتلال من تلك الادعاءات تبرير جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين.ويأتي ذلك، بعد سلسلة الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدد من المباني والأبراج والعمارات السكنية ودمّرتها بالكامل.