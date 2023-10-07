الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي

رام الله - دنيا الوطنتلّقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وأكد الرئيس عباس خلال الاتصال الهاتفي "ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الجاري على أبناء شعبنا، وأن سبب ذلك هو ممارسات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى، وهو ما كنّا قد حذّرنا منه، علاوة على ما يحدث من انسداد للأفق السياسي، وعدم تمكين شعبنا من حقه المشروع في تقرير مصيره وتحقيق استقلاله وسيادته في دولته بعاصمتها القدس الشرقية".وشدد على أن "عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على إسرائيل، واستمرار الظلم والقهر اللذين يتعرض لهما شعبنا، هي التي تدفع بالأمور نحو الانفجار الذي لن يستطيع أحد تحمل نتائجه، مشدداً على ضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي دموي".من جانبه، شدد وزير الخارجية الأميركي، على أن بلاده تعمل مع الأطراف كافة لوقف التصعيد الحاصل، مؤكداً أهمية البقاء على تواصل.