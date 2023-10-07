شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمنزلين سكنيين في رفح جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية بغزة، مساء السبت، استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين جراء تدمير طائرات الاحتلال لمنزلين سكنيين في رفح جنوب قطاع غزة.يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وزارة الصحة بغزة أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 232 شهيداً و1697 جريحاً باصابات مختلفة.وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من أجل انقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.