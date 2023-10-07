الصحة بغزة: 232 شهيداً و1697 جريحاً جرّاء عدوان الاحتلال المستمر على القطاع

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الاسرائيلي بلغ 232 شهيدا و1697 جريحاً باصابات مختلفة.وأكدت الوزارة في بيان لها، مساء السبت، بأن الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من اجل انقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.وقالت الوزارة، إنها بدأت منذ صباح هذا اليوم بتفعيل خطة الطوارئ لديها واعلنت العمل باجراءات الطوارئ القصوى في كافة المرافق الصحية ووحدات الاسعاف.ولفتت إلى أنها اوقفت العيادات الخارجية والعمليات المجدولة وذلك في اطار رفع الجهوزية والتأهب.ونوّهت إلى أن حالة الجهوزية تبقى محدودة مع استمرار الحصار الاسرائيلي وما تسببه من عجز كبير في الادوية والمستهلكات الطبية.واستنكرت الوزارة اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على الاستهداف للطواقم الطبية والمرافق الطبية، حيث أدت هذه الانتهاكات المتكررة إلى استشهاد ثلاثة من العاملين وإصابة ثلاثة آخرين جراء الاستهداف المباشر لمستشفى الإندونيسي ومجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى تدمير خمس سيارات إسعاف حكومية وأهلية.وحذرت الوزارة من تداعيات صحية خطيرة جراء توقف خطوط الكهرباء الواصلة الى قطاع غزة مما سيضطر المستشفيات الى تشغيل المولدات الكهربائية لساعات طويلة والتي نخشى توقفها جراء تهالكها ونفاد كميات الوقود المحدودة بداخلها.ودعت خلال البيان المؤسسات الدولية الى اتخاذ اجراءات فاعلة لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرافق الصحية وسيارات الاسعاف.وطالبت المؤسسات الانسانية والاغاثية بالعمل الفوري على دعم احتياجات الطوارئ لمستشفيات قطاع غزة.