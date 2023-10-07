وزير الطاقة الإسرائيلي يوقّع على قرار قطع الكهرباء عن غزة





ويأتي ذلك، في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي عدواناً مستمراً على قطاع غزة ومدن الضفة الغربية خلّف عدد كبير من الشهداء والجرحى.





رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة (12) الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس وقّع أمرًا يقضي بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.وقالت شركة توزيع الكهرباء في محافظة غزة، في تصريح لها إن "نسبة العجز الكهربائي تصل لقرابة (80%)، وهو الأمر الذي يدعونا لتوجيه نداء عاجل للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل السريع والعاجل لوقف انهيار وشيك".