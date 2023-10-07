إعلام الاحتلال: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 250



كما نشرت كتائب عز الدين القسام مشاهد تظهر قتلها جنود إسرائيلين، وأسرها آخرين من مواقع الجيش في الغلاف، ضمن معركة أطلقتها بعنوان "طوفان الأقصى"، رداً على الاعتداءات في القدس والضفة وعلى الأسرى.







رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم المقاومين الفلسطينيين على مستوطنات غلاف غزة، ارتفع إلى 250 قتيلاً، إضافة لأكثر من ألف إصابة.وتتواصل رشقات الصواريخ من قطاع غزة نحو تل أبيب والقدس ومدن الداخل، كما يواصل عشرات المقاومين الفلسطينيين في مستوطنات غلاف غزة، اشتباكهم مع جنود إسرائيليين، والاستيلاء على معداتهم العسكرية.