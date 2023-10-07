القسام: طورنا الهجوم على عددٍ من أهداف الاحتلال خارج فرقة غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، في بلاغها العسكري (2)، ضمن عملية "طوفان الأقصى"، إن قواتها قامت بتطوير الهجوم على عددٍ من أهداف الاحتلال الإسرائيلي خارج فرقة غزة منها: (أوفاكيم) و(نتيفوت) و(مشمار هنيغف)، كما تخوض مواجهاتٍ ضاريةً في (بئيري) و(سديروت).وكانت القسام، قالت في بلاغها الأول، اليوم السبت إن "مجاهدي كتائب القسام تمكنوا من اجتياز الخط الدفاعي للعدو في ظل غطاء صاروخيٍ مكثف واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة".وأكدت على أن "المجاهدين لا يزالون يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة. مشيرةً إلى أن "القتال حالياً يجري في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة".وتتواصل رشقات الصواريخ من قطاع غزة نحو تل أبيب والقدس ومدن الداخل، كما نجح عشرات المقاومين الفلسطينيين بالوصول إلى مستوطنات غلاف غزة وتبادلوا إطلاق النار مع جنود الاحتلال.