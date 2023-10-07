كتائب القسام تقصف تل أبيب بـ 150 صاروخاً رداً على قصف برج سكني بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء السبت، توجيه ضربة صاروخية كبيرة تجاه مدينة تل أبيب، رداً على قصف برج سكني وسط مدينة غزة.وقالت الكتائب، في بيان صحفي، إنها أطلقت 150 صاروخاً تجاه تل أبيب رداً على تدمير طائرات الاحتلال لبرج فلسطين المكون من 14 طابقاً بغزة.وكان الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قد وجه، مساء اليوم، رسالة إلى الاحتلال بعد تدمير برج فلسطين السكني بالكامل، وسط مدينة غزة.وقال أبو عبيدة خلال تغريدة له "أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل".وأفادت وزارة الداخلية بغزة، بأن طائرات الاحتلال دمّرت برج فلسطين السكني غرب مدينة غزة بعدة صواريخ، والذي يضم قرابة 100 شقة سكنية، وتشريد سكانه.