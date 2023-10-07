التعليم تعلن تعليق الدوام الوجاهي بمدارس الضفة الأحد وتحويله إلكتروني

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء البست، تعليق الدوام غداً الأحد في كافة المدارس غداً الأحد، مشيرةً إلى الدوام سيكون إلكترونياً".وقال الوزارة في بيان لها "نظراً للظروف الميدانية التي تشهدها أرضنا الفلسطينية في قطاع غزة والضفة، وحفاظاً على سلامة طلبتنا ومعلمينا فإننا بالتنسيق مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين نعلن عن تعليق الدوام غداً الأحد في كل المدارس، و يكون الدوام إلكترونياً"كما وأفاد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، بتعليق الدوام، الأحد، في كافة مدارس الضفة الغربية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وذلك نظرًا للظروف الميدانية التي تشهدها أرضنا الفلسطينية في قطاع غزة والضفة.ويأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عدواناً مستمراً على قطاع غزة ومدن الضفة الغربية خلّف عدد كبير من الشهداء والجرحى.