القسام: عشرات الأسرى من الضباط والجنود في قبضتنا وبآماكن آمنة

رام الله - دنيا الوطنقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، إننا "نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضة كتائب القسام عشرات الأسرى من الضباط والجنود، وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".وكانت القسام، قالت في بلاغها العسكري الأول للمعركة، إن "مجاهدي كتائب القسام تمكنوا من اجتياز الخط الدفاعي للعدو في ظل غطاء صاروخيٍ مكثف واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة".وأكدت على أن "المجاهدين لا يزالون يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة. مشيرةً إلى أن "القتال حالياً يجري في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة".وكان قائد هيئة أركان كتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، قال في بيان "لقد أطلقنا عملية "طوفان الأقصى" لنضع حدا لعربدة الاحتلال، ونعلن أننا أطلقنا 5000 صاروخ فقط خلال أول 20 دقيقة على بدء العملية".وتتواصل رشقات الصواريخ من قطاع غزة نحو تل أبيب والقدس ومدن الداخل، كما نجح عشرات المقاومين الفلسطينيين بالوصول إلى مستوطنات غلاف غزة وتبادلوا إطلاق النار مع جنود الاحتلال.فيما تواصل كتائب القسام، نشر مقطع فيديو وصوراً تظهر أسرها لعدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل مواقع الجيش في مستوطنات الغلاف، بعد اقتحامها والاشتباك مع من بداخلها، وقتل العشرات.