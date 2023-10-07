(أونروا) تُصدر تنويهاً بشأن طبيعة عمل مراكزها الصحية خلال العدوان على غزة



وقالت (أونروا) خلال التنويه "نظراً للظروف الحالية وحفاظاً على سلامتكم، نود إعلامكم بأنه سيتم تقديم الخدمة الصحية الطارئة عن طريق الاتصال بالخط المجاني: 1-800-444-666"



وتابعت "ستقوم الفرق الطبية باستقبال اتصالاتكم وتقديم المشورة الطبية والعلاج للحالات الضرورية جداً، وذلك بدءًا من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً".



وأهابت بالمواطنين "عدم التوجه للعيادات إلا بعد الاتصال وتحديد التدخل الطبي المطلوب من الطبيب/ة".



وطالبت المراجعين باستخدام الخط المجاني للحالات الضرورية فقط.وسنقوم بتحديث الخدمات المقدمة حسب الظروف والمستجدات.

أصدر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، مساء السبت، تنويهاً مهماً بشأن طبيعة عمل مراكزها الصحية، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.