كهرباء غزة تُوضح الجدول المعمول به في الأوضاع الراهنة

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة الكهرباء بغزة، إن "جميع الخطوط والمغذيات من داخل الأخضر متعطلة منذ صباح اليوم السبت، بسبب الأوضاع الامنية الراهنة، وإن الاعتماد الحالي لقطاع غزة هو من خلال محطة التوليد بواقع طاقة قرابة (60) ميجاوات، وهو الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على جدول التوزيع بحيث أصبحت الامدادات (4) ساعات وصل خلال اليوم".وأكدت الشركة في بيان صحفي، أنها طواقمها تعمل منذ ساعات الصباح الأولى بشكل مكثف للمحافظة على استقرار التيار وتوفيره بالقدر المتاح، مع تأكيدها بأن طواقمها تعاملت مع عشرات إشارات الصيانة وهي لن تدخر جهدا في سبيل مساعدة أبناء شعبنا في تلك الظروف.وأضافت: "توجه الشركة دعوتها للمواطنين بضرورة الاستثمار الأمثل لكميات الطاقة المتاحة خلال هذه الظروف الاستثنائية كما توجه دعوتها بضرورة التخلي عن أي مخالفات أو تعديات على الشبكة من قبل بعض المواطنين لتمكين الشركة من توصيل المتاح من الكهرباء للجميع".وتابعت: "تنظر الشركة بخطورة بالغة لتداعيات تعطل الخطوط التي تقدر طاقتها ب(120) ميجاوات، حيث أن ذلك الأمر سيفاقم العبء والضغط على قطاع الكهرباء والطاقة، والتأثير على أغلب القطاعات الحيوية في غزة ومن أبرزها قطاع الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحي والخدمات العامة".وختمت بالثقول: "إن نسبة العجز الكهربائي تصل لقرابة (80%)، وهو الأمر الذي يدعونا لتوجيه نداء عاجل للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل السريع والعاجل لوقف انهيار وشيك للقطاعات الحيوية ومفاقمة الوضع الإنساني في قطاع غزة".