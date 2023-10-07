هنية: طوفان الأقصى بدأ من غزة وسيمتد إلى الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء السبت، إن "طوفان الأقصى بدأ من غزة وسيمتد إلى الضفة والقدس".وتابع خلال كلمة له أن "ما جرى اليوم يكشف هشاشة العدو ولحقت به هزيمة وسنتوجها بهزيمة مدوية ليخرج من أرضنا ونحرر أسرانا".ولفت خلال حديثه بأن الحركة كان لديها "المعلومات الكاملة أنّ الاحتلال كان يخطط لأعمال خطيرة ضد المسجد الأقصى"وأضاف "حذرنا العالم والاحتلال أنّ الانتهاكات ضد الأسرى لن نسكت عليها".وفي رسالة للمطبعين، قال هنية "انظروا إلى هذا الكيان إنه عاجز عن حماية نفسه فكيف سيحميكم".