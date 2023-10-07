الداخلية بغزة تُصدر توجيهات مهمة للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، توجيهات مهمة للمواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.وقالت الوزارة، في توجياتها، عبر بيان صحفي: "كن إيجابياً في نقل الأخبار، ولا تكن عوناً للاحتلال في استهداف معنويات المواطنين عن طريق تناقل الأخبار المكذوبة والشائعات".وأضافت: "احرص على رفع الروح المعنوية لأبناء شعبنا وتعزيز صمود من حولك، والتحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم تداول أية معلومات أو أخبار غير منسوبة لمصادرها الرسمية.وتابعت: "عليك عدم التفاعل مع صفحات الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم المساهمة في ترويج روايته وتناقل تصريحات قادته".وأردفت: "ابتعد عن تداول الشائعات وتناقل التحليلات التي تبث الخوف في نفوس المواطنين، وتضر بالمقاومة".