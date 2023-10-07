الداخلية بغزة تُصدر توجيهات مهمة للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي
أصدرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، توجيهات مهمة للمواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وقالت الوزارة، في توجياتها، عبر بيان صحفي: "كن إيجابياً في نقل الأخبار، ولا تكن عوناً للاحتلال في استهداف معنويات المواطنين عن طريق تناقل الأخبار المكذوبة والشائعات".
وأضافت: "احرص على رفع الروح المعنوية لأبناء شعبنا وتعزيز صمود من حولك، والتحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم تداول أية معلومات أو أخبار غير منسوبة لمصادرها الرسمية.
وتابعت: "عليك عدم التفاعل مع صفحات الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم المساهمة في ترويج روايته وتناقل تصريحات قادته".
وأردفت: "ابتعد عن تداول الشائعات وتناقل التحليلات التي تبث الخوف في نفوس المواطنين، وتضر بالمقاومة".
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