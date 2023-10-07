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فيديو.. القسام تبث مشاهد لقتل وأسر جنود إسرائيليين في موقع (إيرز) شمال القطاع

فيديو.. القسام تبث مشاهد لقتل وأسر جنود إسرائيليين في موقع (إيرز) شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
نشرت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد من اقتحام عناصرها لموقع (إيرز العسكري) العسكري شمال القطاع، وقتل وأسر من فيه من الجنود ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وكانت القسام، قالت في بلاغها العسكري الأول للمعركة، إن "مجاهدي كتائب القسام تمكنوا من اجتياز الخط الدفاعي للعدو في ظل غطاء صاروخيٍ مكثف واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة".

وأكدت على أن "المجاهدين لا يزالون  يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة. مشيرةً إلى أن "القتال حالياً يجري في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة".

وكان قائد هيئة أركان كتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، قال  في بيان "لقد أطلقنا عملية "طوفان الأقصى" لنضع حدا لعربدة الاحتلال، ونعلن أننا أطلقنا 5000 صاروخ فقط خلال أول 20 دقيقة على بدء العملية".

وتتواصل رشقات الصواريخ من قطاع غزة نحو تل أبيب والقدس ومدن الداخل، كما نجح عشرات المقاومين الفلسطينيين بالوصول إلى مستوطنات غلاف غزة وتبادلوا إطلاق النار مع جنود الاحتلال.

فيما تواصل كتائب القسام، نشر مقطع فيديو وصوراً تظهر أسرها لعدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل مواقع الجيش في مستوطنات الغلاف، بعد اقتحامها والاشتباك مع من بداخلها، وقتل العشرات. 

 


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فيديو.. القسام تبث مشاهد لقتل وأسر جنود إسرائيليين في موقع (إيرز) شمال القطاع

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