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شؤون فلسطينية

القسام تصدر بلاغاً عسكرياً توضّح خلاله مجريات عملية "طوفان الأقصى" المستمرة

القسام تصدر بلاغاً عسكرياً توضّح خلاله مجريات عملية "طوفان الأقصى" المستمرة
جانب من اقتحام المقاومة الفلسطينية لمستوطنات الغلاف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت،  تصدر بلاغاً توضّح خلاله مجريات عملية "طوفان الأقصى" المستمرة منذ صباح اليوم.

وقالت القسام في بلاغها إن "مجاهدي كتائب القسام تمكنوا من اجتياز الخط الدفاعي للعدو في ظل غطاء صاروخيٍ مكثف واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة".

وأكدت على أن "المجاهدين لا يزالون  يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة. مشيرةً إلى أن "القتال حالياً يجري في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة".

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