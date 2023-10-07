أبو الغيط: المجتمع الدولي مسؤول عن الوضع الحالي بالأراضي الفلسطينية





ودعا أبو الغيط ، في تصريح صحفي إلى "وقف العمليات العسكرية في غزة بشكل فوري"، مذكراً بما سبق أن حذر منه مراراً من أن "استمرار اسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور".





رام الله - دنيا الوطنقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المجتمع الدولي يتحمل كامل المسؤولية عن الوضع الحالي بالأراضي الفلسطينية "في ظل غياب أي رد فعل حقيقي على سياسات اليمين الإسرائيلي المستفزة ضد المقدسات الاسلامية والمضادة لحل الدولتين والتي تحاول اجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".