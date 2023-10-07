الصحة بغزة: 198 شهيداً و1610 جرحى جرّاء عدوان الاحتلال على القطاع





وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، سلسلة غارات عنيفة على عدد من المناطق المختلفة في قطاع غزة.





وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصف مبانٍ وأراضِ زراعية وشقة سكنية مكونة من خمسة طوابق بمناطق متفرقة من القطاع.





كما قصف طائرات الاحتلال هدفاً قرب محطة فارس، غرب مدينة غزة، بعدد من الصواريخ.





ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد حصرية لأسر عدد من جنود الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" واقتحامهم الحدود وصولاً إلى داخل مستوطنات الغلاف.



كما ونشرت مشاهد حصرية لسرب "صقر" إحدى الوحدات العسكرية التي شاركت في عملية "طوفان الأقصى".



ويتزامن ذلك، مع إطلاق المقاومة الفلسطينية لآلاف الرشقات الصاروخية تجاه تل أبيب ومستوطنات الغلاف.







وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، اليوم السبت، إن هناك ضباطاً إسرائيليين كبار في الأسر، مشيراً إلى أن "أسرانا في السجون أصبحت حريتهم على الأبواب".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل 198 شهيداً و 1610 جرحى جرّاء العدواني الإسرائيلي المستمر منذ ساعات الصباح.