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شؤون فلسطينية

العاروري: هناك ضبّاط إسرائيليون كبار في الأسر.. وأسرانا بالسجون أصبحت حريتهم على الأبواب

العاروري: هناك ضبّاط إسرائيليون كبار في الأسر.. وأسرانا بالسجون أصبحت حريتهم على الأبواب
مواطنون فلسطينيون يقفزون فوق جيب إسرائيلي صادرته المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، اليوم السبت، إن هناك ضباطاً إسرائيليين كبار في الأسر، مشيراً إلى أن "أسرانا في السجون أصبحت حريتهم على الأبواب".

وقال في تصريحات لـ (الجزيرة): إن "الاحتلال يشن عدوانا على مقاومتنا وشعبنا في غزة والضفة وعلى مقدساتنا"، مشيراً إلى أنه "توفرت لدينا معلومات بأن جيش الاحتلال كان يتحضّر لشن عدوان على الضفة وغزة بعد انتهاء الأعياد اليهودية".

وأكد أنه "إذا أراد العدو التصعيد فلدينا ما يمكننا من المواجهة"، 

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