(واللا) الإسرائيلي: انقطاع الاتصال مع مقر قيادة الجيش عند حدود غزة

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، بأن حالة من الفوضى سادت أداء الجيش والسلطات منذ بداية هجوم القسام.





ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد حصرية لأسر عدد من جنود الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" واقتحام عدد من مستوطنات الغلاف.



كما ونشرت مشاهد حصرية لسرب "صقر" إحدى الوحدات العسكرية التي شاركت في عملية "طوفان الأقصى".



ويتزامن ذلك، مع إطلاق المقاومة الفلسطينية لآلاف الرشقات الصاروخية تجاه تل أبيب ومستوطنات الغلاف.



وأكد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن "مجاهدي قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى".



رام الله - دنيا الوطننقل موقع (واللا) الإسرائيلي القول عن مصدر أمني، اليوم السبت، بأن الاتصال فُقد بالكامل مع مقر قيادة التنسيق والاتصال التابعة للجيش على الحدود مع قطاع غزة.