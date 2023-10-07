أبو مرزوق: الاحتلال فشل استخباراتياً وغالبية الأسرى الإسرائيليين من الجنود

رام الله - دنيا الوطنقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "المعادلة تغيرت ونحن في موضع قوة والقتل بالقتل والهدم بالهدم".ونفى أبو مرزوق إعلان الحركة أي محصلة لأعداد الأسرى الإسرائيليين لديها ضمن عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، مؤكدًا أن أغلبية هؤلاء من الجنود.وأكد أن "العدو فشل استخباراتيًا"، مشيراً إلى أن "مقاومونا أسروا الجنود من على أسرتهم".وكان قائد هيئة أركان كتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، قال في بيان "لقد أطلقنا عملية "طوفان الأقصى" لنضع حدا لعربدة الاحتلال، ونعلن أننا أطلقنا 5000 صاروخ فقط خلال أول 20 دقيقة على بدء العملية".وتتواصل رشقات الصواريخ من قطاع غزة نحو تل أبيب والقدس ومدن الداخل، كما نجح عشرات المقاومين الفلسطينيين بالوصول إلى مستوطنات غلاف غزة وتبادلوا إطلاق النار مع جنود الاحتلال.فيما نشرت كتائب القسام، مقطع فيديو وصوراً تظهر أسرها لعدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل مواقع الجيش في مستوطنات الغلاف، بعد اقتحامها والاشتباك مع من بداخلها، وقتل العشرات.