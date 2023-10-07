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دولي

نتنياهو يُعلق على الأحداث الجارية في مناطق غلاف غزة

نتنياهو يُعلق على الأحداث الجارية في مناطق غلاف غزة
بنيامين نتيناهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إننا "في حالة حرب واسعة وهدفنا الأول تطهير منطقة غلاف غزة من المسحلين الذين تسللوا وإعادة الأمن  إلى الغلاف".

وتابع نتنياهو في بداية اجتماع (كابينت) أن "الهدف الثاني هو تحصيل ثمن باهظ من "العدو" في قطاع غزة".

وأضاف "الهدف الثالث هو تحصين الساحات الأخرى حتى لا يرتكب خطأ الانضمام إلى هذه الحرب".

وقد شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، سلسلة غارات عنيفة على عدد من المناطق المختلفة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت عدة غارات شرق منطقة المطار شرقي رفح وموقع (إيرز) العسكري شمال القطاع.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن طائرات الاحتلال استهدفت أرضًا زراعية وموقعاً في بيت لاهيا.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال في بيان له، أن الطائرات الحربية أغارات على 17 مجمعاً عسكرياً و أربع مراكز تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".

ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مشاهد حصرية لأسر عدد من جنود الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى".

كما ونشرت مشاهد حصرية لسرب "صقر" إحدى الوحدات العسكرية التي شاركت في عملية "طوفان الأقصى".

ويتزامن ذلك، مع إطلاق المقاومة الفلسطينية لآلاف الرشقات الصاروخية تجاه تل أبيب ومستوطنات الغلاف.

وأكد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن "مجاهدي قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى".

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