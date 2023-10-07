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وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني يبحثان تطورات التصعيد بالأراضي الفلسطينية

وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني يبحثان تطورات التصعيد بالأراضي الفلسطينية
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري وزير الخارجية، أجرى اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن "الوزيرين أعربا عن قلقهما البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، حيث شدد الوزير شكري على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة".

وبحسب أبو زيد، "اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الساعات القادمة".

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