مباشر | تغطية صحفية: آخر التطورات في قطاع غزة ومستوطنات الغلاف

شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: لطالما حذرنا مراراً وتكراراً من عواقب انسداد الأفق السياسي

الخارجية الفلسطينية: لطالما حذرنا مراراً وتكراراً من عواقب انسداد الأفق السياسي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، بياناً للرأي العام، قالت فيه إنه لطالما حذرنا مرارا وتكرارا من عواقب انسداد الافق السياسي، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره ودولته".

وأضافت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأننا حذرنا ايضاً من عواقب الاستفزازات والاعتداءات اليومية واستمرار ارهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، والاقتحامات للمسجد الاقصى والاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية. 

وقالت إن ما يوفر الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا، هو انهاء الاحتلال الاسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 1967، والاعتراف بحق الشعب في الاستقلال والسيادة.

وشددت الوزارة على أن "تحلل إسرائيل من الاتفاقيات الموقعة، وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية أدى الى تدمير عملية السلام، وغياب حل للقضية الفلسطينية بعد (75 عاماً) من المعاناة والتشرد، وإن مواصلة سياسة ازدواجية المعايير، وصمت المجتمع الدولي على الممارسات الاجرامية والعنصرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار الظلم والقهر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، هو السبب وراء تفجر الاوضاع، وغياب السلام والامن في المنطقة، فالسلام يحتاج الى العدل والحرية والاستقلال لأبناء شعبنا الفلسطيني وعودة اللاجئين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية كاملة.

أخبار ذات صلة

شاهد بالفيديو: صحفي من غزة يوثق لحظة اقتحام المقاومة لمناطق غلاف غزة وأسر مستوطنين

شاهد بالفيديو: صحفي من غزة يوثق لحظة اقتحام المقاومة لمناطق غلاف غزة وأسر مستوطنين

بالصور: الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة

بالصور: الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة

الخارجية الفلسطينية: لطالما حذرنا مراراً وتكراراً من عواقب انسداد الأفق السياسي

الخارجية الفلسطينية: لطالما حذرنا مراراً وتكراراً من عواقب انسداد الأفق السياسي

أبو حمزة: أسرنا العديد من جنود الاحتلال وما زلنا في &quot;غلاف غزة&quot;

أبو حمزة: أسرنا العديد من جنود الاحتلال وما زلنا في "غلاف غزة"

شاهد بالصور: عشرات الأسرى الإسرائيليين في قطاع عزة

شاهد بالصور: عشرات الأسرى الإسرائيليين في قطاع عزة

قيادي بحماس: محمد الضيف أوفى بوعده للأقصى والمرابطات والأسرى وشعبنا

قيادي بحماس: محمد الضيف أوفى بوعده للأقصى والمرابطات والأسرى وشعبنا

شاهد: القسام تنشر مشاهد لأسر عدد من جنود الاحتلال خلال عملية &quot;طوفان الأقصى&quot;

شاهد: القسام تنشر مشاهد لأسر عدد من جنود الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى"

إعلام الاحتلال: 22 قتيلاً إسرائيلياً ومئات الإصابات حتى اللحظة في مستوطنات الغلاف

إعلام الاحتلال: 22 قتيلاً إسرائيلياً ومئات الإصابات حتى اللحظة في مستوطنات الغلاف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: القسام تنشر مشاهد لأسر عدد من جنود الاحتلال خلال عملية &quot;طوفان الأقصى&quot;

شاهد: القسام تنشر مشاهد لأسر عدد من جنود الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى"

إعلام الاحتلال: 22 قتيلاً إسرائيلياً ومئات الإصابات حتى اللحظة في مستوطنات الغلاف

إعلام الاحتلال: 22 قتيلاً إسرائيلياً ومئات الإصابات حتى اللحظة في مستوطنات الغلاف

فتح تحذر من مغبة ارتكاب مجازر دموية بحق شعبنا في القطاع

فتح تحذر من مغبة ارتكاب مجازر دموية بحق شعبنا في القطاع

القسام تنشر مشاهد من اقتحام عناصرها لمستوطنات غلاف غزة والاستيلاء على مواقع للاحتلال

القسام تنشر مشاهد من اقتحام عناصرها لمستوطنات غلاف غزة والاستيلاء على مواقع للاحتلال

المباحث العامة بغزة: نتابع توفر السلع والمواد الأساسية بجميع محافظات القطاع

المباحث العامة بغزة: نتابع توفر السلع والمواد الأساسية بجميع محافظات القطاع

أبو عبيدة: معركة &quot;طوفان الأقصى&quot; مستمرة كما هو مخطط لها في كل المحاور

أبو عبيدة: معركة "طوفان الأقصى" مستمرة كما هو مخطط لها في كل المحاور

القسام تنشر مشاهد حصرية لسرب &quot;صقر&quot; إحدى الوحدات العسكرية التي شاركت بعملية &quot;طوفان الأقصى&quot;

القسام تنشر مشاهد حصرية لسرب "صقر" إحدى الوحدات العسكرية التي شاركت بعملية "طوفان الأقصى"

منوعات

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

فيفي عبده تغضب الجمهور بملابس فاضحة أثناء أدائها تمارين علاجية داخل البحر

فيفي عبده تغضب الجمهور بملابس فاضحة أثناء أدائها تمارين علاجية داخل البحر

بالصور: نسرين طافش تستعرض رشاقتها بملابس كاجوال

بالصور: نسرين طافش تستعرض رشاقتها بملابس كاجوال

تطورات الحالة الصحية لـ آيتن عامر بعد تعرضها لأزمة طارئة

تطورات الحالة الصحية لـ آيتن عامر بعد تعرضها لأزمة طارئة

درة تخطف الأنظار بفستان خريفي قصير والجمهور يغازلها

درة تخطف الأنظار بفستان خريفي قصير والجمهور يغازلها

نور عريضة تتعرض لهجوم حاد بعد حضورها عرض لـ دار أزياء تستغل الأطفال جنسياً

نور عريضة تتعرض لهجوم حاد بعد حضورها عرض لـ دار أزياء تستغل الأطفال جنسياً

بهذه الصور.. فاي تثير شكوك الجمهور حول نهاية مسلسل كريستال

بهذه الصور.. فاي تثير شكوك الجمهور حول نهاية مسلسل كريستال

بالفيديو: ما حقيقة زواج الكوميدي الأردني يحيى الزعبي؟

بالفيديو: ما حقيقة زواج الكوميدي الأردني يحيى الزعبي؟

عربي

كيف علقت مصر على عملية &quot;طوفان الأقصى&quot;؟

كيف علقت مصر على عملية "طوفان الأقصى"؟

أول تعليق من حزب الله على عملية &quot;طوفان الأقصى&quot;

أول تعليق من حزب الله على عملية "طوفان الأقصى"

مصر تنجح بتركيب أول قطعة نووية

مصر تنجح بتركيب أول قطعة نووية

الجيش السوداني يوضح حقيقة علاقته بمقطع فيديو لتصفية أسرى

الجيش السوداني يوضح حقيقة علاقته بمقطع فيديو لتصفية أسرى