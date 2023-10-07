السعودية تُصدر بياناً بشأن التطورات "غير المسبوقة" في الأراضي الفلسطينية





وأضافت: "تذكر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته".



وتابعت الخارجية السعودية: "تجدد المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين".





رام الله - دنيا الوطنقالت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إنها تتابع عن كثب "تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك".ودعت الوزارة، في بيان صحفي، إلى "الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحماية المدنيين، وضبط النفس".