أبو حمزة: أسرنا العديد من جنود الاحتلال وما زلنا في "غلاف غزة"

أعلن أبو حمزة، الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أسر العديد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من حدود القطاع، ومستوطنات غلاف غزة، اليوم السبت، ضمن عملية "طوفان الأقصى".



وقال أبو حمزة، في تصريحات نشرها عبر حسابه بموقع (تيليجرام): "إننا في سرايا القدس والمقاومة نسجل اليوم فصلاً جديداً من فصول الانتصار وكسر هيبة كيان العدو وجيشه المهزوم، جعل خلاله أبطالُنا العدوَّ صاغراً ذليلاً يتحسس الموت في كل مكان، فما كنا ندعو به العدو ومستوطنيه بالرحيل سلماً عن أرضنا لم يحصل فكان القتل سبيلنا لذلك".



وتابع: "أحدَثنا والمقاومة بفضل الله وعبر سلسلة عمليات خلف خطوط العدو، ضمن عملية "طوفان الأقصى"، هزة تاريخية مدوية، كشفت مصداق قولنا إن هذا العدو الرعديد وهم من غبار وقابل للهزيمة والانكسار".



وشدد الناطق باسم سرايا القدس، على أن "قواتنا ما زالت حتى اللحظة في الميدان الصاروخي وعبر قوات النخبة فيما يسمى "غلاف غزة" برفقة إخوانهم في كتائب القسام وباقي فصائل المقاومة في استمرار للعملية البطولية المباركة".









رام الله - دنيا الوطن