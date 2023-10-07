قيادي بحماس: محمد الضيف أوفى بوعده للأقصى والمرابطات والأسرى وشعبنا

رام الله - دنيا الوطنقال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، إن قائد أركان المقاومة، محمد الضيف، "أوفى بوعده للأقصى والمرابطات والأسرى وشعبنا".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بوركت سواعد كتائت عز الدين القسام وعلى رأسها قائد أركان المقاومة محمد الضيف الذي أوفى بوعده للأقصى والمرابطات والأسرى وشعبنا وأعطى أوامره ببدء عملية طوفان الأقصى ودك حصون الاحتلال بأكثر من 5000 صاروخ في الضربة الأولى".وتابع: "بوركت كتائب عز الدين القسام فخر الأمة والمقاومة التي اقتحمت المستوطنات ودكت حصون الاحتلال ومرغت أنفه وكسرت عنجهيته دفاعًا عن المسجد الأقصى".وقال رضوان: "طالما حذرنا الاحتلال وقلنا المسجد الأقصى خط أحمر دونه أرواحنا ودماؤنا ولكن الاحتلال تمادى في جرائمه بحق المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات والأسرى وشعبنا في الضفة الغربية وتجاوز كل الخطوط الحمر التي معها لا يمكن للمقاومة أن تقف مكتوفة الأيدي".ودعا القيادي في حماس المقاومة في الضفة الغربية وأهلنا في الداخل أراضي 48 "إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة وتنفيذ العمليات البطولية داخل العمق الصهيوني".ودعا أمتنا العربية والاسلامية ومحور القدس للانخراط في معركة طوفان الأقصى ونؤكد على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة.كما أكد على أن "القادم أصعب على الاحتلال وأننا بدأنا معركة طوفان الأقصى ومعنا كل أمتنا العربية والاسلامية وآن الآوان للمطبعين العرب والمسلمين أن يلتحقوا بركب العزة والكرامة ووقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني عدو الأمة".