فتح تحذر من مغبة ارتكاب مجازر دموية بحق شعبنا في القطاع





وأكد دولة أن الاحتلال فشل في تحييد القطاع إزاء ما تتعرض له الضفة الفلسطينية من مخططات عدوانية، وشعبنا وابطالنا في مدن وقرى ومخيمات الضفة لم يعودوا وحدهم في مربع المواجهة مع الاحتلال.



وتابع: بأن حكومة نتنياهو بن جفير بدأت حربها على الشعب الفلسطيني منذ اعتلت هذه الحكومة المتطرفة سدة الحكم وليس اليوم، وليتذكر العالم من الذي بدأ العدوان ومن الذي يمارس القتل اليومي بحق شعبنا الفلسطيني الذي ليس امامه سوى الدفاع عن نفسه وحقوقه.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة فتح، مفوضية التعبئة والتنظيم، عبد الفتاح دولة، إن "ساحات الوطن تتوحد اليوم في وجه عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا وقدسنا وأسرانا، ومحاولات اخضاع شعبنا ضرب من الخيال، وحكومة التطرف والإرهاب من تتحمل مسؤولية تبعات جرائمها بحق شعبنا".وحذرت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاحتلال من مغبة ارتكاب مجازر دموية بحق شعبنا في قطاع غزة الذي لا يزال يعيش الحصار وأثار العدوان، وعلى العالم أن يراقب سلوك الاحتلال ويكف عن سياسة الكيل بمكيالين ولا يسمح بإراقة الدم الفلسطيني.