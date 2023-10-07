شؤون فلسطينية

القسام تنشر مشاهد من اقتحام عناصرها لمستوطنات غلاف غزة والاستيلاء على مواقع للاحتلال

القسام تنشر مشاهد من اقتحام عناصرها لمستوطنات غلاف غزة والاستيلاء على مواقع للاحتلال
القسام تنشر صوراً من اقتحام عناصرها لمستوطنات غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد صوراً تظهر اقتحام عناصرها لمستوطنات غلاف غزة، في إطار معركة "طوفان الأقصى"، التي أعلنتها صباح اليوم السبت.

وكان رئيس هيئة الأركان بكتائب القسام محمد الضيف، قال صباح اليوم، عقب بدء العملية  إن "العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول"، مؤكداً إطلاق أكثر 5000 آلاف صاروخ، في اللحظات الأولى للعملية.

وأضاف الضيف: "بدءاً من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، اليوم يستعيد الشعب ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمسيرة العودة"، متابعاً: "يا أهلنا في القدس اطردو المحتلين واهدمو الجدران، يا أهلنا في الداخل والنقب والجليل والمثلث اأشعلوا الأرض لهيبا تحت أقدام المحتلين".

وأكدت وسائل إعلام الاحتلال بأن عشرات المقاومين اقتحموا جميع مستوطنات غلاف غزة، وأسروا جنوداً، وقتلوا آخرين.









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