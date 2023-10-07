المباحث العامة بغزة: نتابع توفر السلع والمواد الأساسية بجميع محافظات القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دائرة مباحث التموين، بغزة، توفر السلع والمواد الأساسية في جميع محافظات القطاع في ظل التطورات الميدانية والعدوان الإسرائيلي على القطاع.وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن فرق المباحث تقوم بجولات ميدانية مكثفة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية وجميع مراكز تقديم الخدمة، والتأكد من توفر السلع بأسعارها الطبيعية.وتحذر المباحث العامة من أية محاولات لاستغلال الظروف الحالية عبر احتكار السلع أو رفع أسعارها، داعية المواطنين للإبلاغ عن أية حالات احتكار أو استغلال وذلك من خلال الاتصال أو المراسلة على واتساب عبر الرقم 00972595959400، أو عبر الرقم الوطني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).