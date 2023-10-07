أبو عبيدة: معركة "طوفان الأقصى" مستمرة كما هو مخطط لها في كل المحاور

رام الله - دنيا الوطنأكد، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، بأن معركة "طوفان الأقصى" مستمرة كما هو مخطط لها في كل المحاور.وقال أبو عبيدة خلال تصريحات لـ (قناة الأقصى) المحلية، إن "نتائج هذه المعركة لم يعلم عنها العدو شيئًا وسيصاب بالذهول عندما يستفيق من صدمته".ودعا أبو عبيدة أهل بالضفة الغربية "المشاركة في "طوفان الأقصى" الذي ما انطلق إلا لنصرة أقصانا وإسنادًا لثورة الضفة".وتابع أن "المقاومة تفتح اليوم كشف حسابٍ مع العدو الصهيوني الذي اعتدى على الأقصى والأسرى".وشدد على أن "طوفان الأقصى يشمل كل القضايا الكبرى لشعبنا الفلسطيني، وسيسمع شعبنا ما يثلج الصدور".