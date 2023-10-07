مباشر | تغطية صحفية: المقاومة تطلق مئات الرشقات الصاروخية تجاه تل أبيب وغلاف غزة

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أول تعليق من حزب الله على عملية "طوفان الأقصى"

أول تعليق من حزب الله على عملية "طوفان الأقصى"
عناصر من حزب الله - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال (حزب) الله اللبناني، إنه يواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية عن كثب ويتابع الأوضاع الميدانية باهتمام بالغ، بعد إعلان المقاومة الفلسطينية بدء معركة "طوفان الأقصى"، صباح اليوم.

وأكد (حزب الله) في بيان صحفي، أنه على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج، ويجري معها تقييماً متواصلاً للأحداث وسير العمليات، داعياً الاحتلال الإسرائيلي إلى قراءة العبر والدروس الهامة التي كرستها المقاومة ‏الفلسطينية في الميدان وساحات المواجهة والقتال.‏

وأضاف، أن هذه المعركة "رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي ‏المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات، وتأكيد جديد على أن إرادة الشعب ‏الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والاحتلال ‏ورسالة الى العالم العربي والاسلامي والمجتمع الدولي بأسره وخاصة أولئك ‏الساعين إلى التطبيع مع هذا العدو أن قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى ‏النصر والتحرير".‏

ودعا (حزب الله)، شعوب الأمة العربية والإسلامية والأحرار في العالم إلى "إعلان التأييد ‏والدعم للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة التي تؤكد وحدتها الميدانية بالدم والقول ‏والفعل".‏


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