مباشر | تغطية صحفية: المقاومة تطلق مئات الرشقات الصاروخية تجاه تل أبيب وغلاف غزة

شؤون فلسطينية

القسام تنشر مشاهد حصرية لسرب "صقر" إحدى الوحدات العسكرية التي شاركت بعملية "طوفان الأقصى"

القسام تنشر مشاهد حصرية لسرب "صقر" إحدى الوحدات العسكرية التي شاركت بعملية "طوفان الأقصى"
مشاهد من اقتحام غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مشاهد حصرية لسرب "صقر" إحدى الوحدات العسكرية التي شاركت في عملية "طوفان الأقصى".

ويتزامن ذلك، مع إطلاق المقاومة الفلسطينية لآلاف الرشقات الصاروخية تجاه تل أبيب ومستوطنات الغلاف.

وأكد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن "مجاهدي قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى".

 


أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

الرئيس عباس يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

أبو عبيدة: معركة &quot;طوفان الأقصى&quot; مستمرة كما هو مخطط لها في كل المحاور

أبو عبيدة: معركة "طوفان الأقصى" مستمرة كما هو مخطط لها في كل المحاور

القسام تنشر مشاهد حصرية لسرب &quot;صقر&quot; إحدى الوحدات العسكرية التي شاركت بعملية &quot;طوفان الأقصى&quot;

القسام تنشر مشاهد حصرية لسرب "صقر" إحدى الوحدات العسكرية التي شاركت بعملية "طوفان الأقصى"

القناة 14 الإسرائيلية: عدد كبير من القتلى في مستوطنات الجنوب

القناة 14 الإسرائيلية: عدد كبير من القتلى في مستوطنات الجنوب

نتنياهو يقرر عقد جلسة طارئة لتقييم الأوضاع الأمنية

نتنياهو يقرر عقد جلسة طارئة لتقييم الأوضاع الأمنية

شاهد: هنية والحية ومشعل والعاروري يسجدون &quot;سجدة الشكر&quot; في قطر

شاهد: هنية والحية ومشعل والعاروري يسجدون "سجدة الشكر" في قطر

العاروري: مجاهدو قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن الأقصى وتحرير الأسرى

العاروري: مجاهدو قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن الأقصى وتحرير الأسرى

فيديو.. إعلام إسرائيلي: عشرات المسلحين اقتحموا موقعاً للجيش بشمال غلاف غزة وهناك أسر جنود

فيديو.. إعلام إسرائيلي: عشرات المسلحين اقتحموا موقعاً للجيش بشمال غلاف غزة وهناك أسر جنود

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أول تعليق من الولايات المتحدة على اقتحام المستوطنات وإطلاق آلاف الصواريخ من القطاع

أول تعليق من الولايات المتحدة على اقتحام المستوطنات وإطلاق آلاف الصواريخ من القطاع

وزير الجيش يُصدر قراراً بعد اقتحام مستوطنات الغلاف وإطلاق آلاف الصواريخ من القطاع

وزير الجيش يُصدر قراراً بعد اقتحام مستوطنات الغلاف وإطلاق آلاف الصواريخ من القطاع

أول تعليق من فصيل فلسطيني على الضربة الاستباقية من القطاع

أول تعليق من فصيل فلسطيني على الضربة الاستباقية من القطاع

الإعلامي الحكومي بغزة: رفع درجة الجهوزية بمختلف المؤسسات الحكومية وبدء العمل وفق خطة الطوارئ

الإعلامي الحكومي بغزة: رفع درجة الجهوزية بمختلف المؤسسات الحكومية وبدء العمل وفق خطة الطوارئ

شاهد: المقاومة بغزة تتمكن من اختراق الحدود واشتباكات داخل مستوطنات الغلاف

شاهد: المقاومة بغزة تتمكن من اختراق الحدود واشتباكات داخل مستوطنات الغلاف

بعد قصف المقاومة.. نتنياهو يعقد اجتماعاً مع كبار مسؤولي المنظومة الأمنية خلال ساعات

بعد قصف المقاومة.. نتنياهو يعقد اجتماعاً مع كبار مسؤولي المنظومة الأمنية خلال ساعات

الداخلية بغزة تُصدر تصريحاً في ظل قصف المقاومة

الداخلية بغزة تُصدر تصريحاً في ظل قصف المقاومة

فيديو.. إعلام الاحتلال: إصابة إسرائيلية بجروح حرجة جداً في تل أبيب نتيجة سقوط صاروخ

فيديو.. إعلام الاحتلال: إصابة إسرائيلية بجروح حرجة جداً في تل أبيب نتيجة سقوط صاروخ

منوعات

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

فيفي عبده تغضب الجمهور بملابس فاضحة أثناء أدائها تمارين علاجية داخل البحر

فيفي عبده تغضب الجمهور بملابس فاضحة أثناء أدائها تمارين علاجية داخل البحر

بالصور: نسرين طافش تستعرض رشاقتها بملابس كاجوال

بالصور: نسرين طافش تستعرض رشاقتها بملابس كاجوال

تطورات الحالة الصحية لـ آيتن عامر بعد تعرضها لأزمة طارئة

تطورات الحالة الصحية لـ آيتن عامر بعد تعرضها لأزمة طارئة

درة تخطف الأنظار بفستان خريفي قصير والجمهور يغازلها

درة تخطف الأنظار بفستان خريفي قصير والجمهور يغازلها

نور عريضة تتعرض لهجوم حاد بعد حضورها عرض لـ دار أزياء تستغل الأطفال جنسياً

نور عريضة تتعرض لهجوم حاد بعد حضورها عرض لـ دار أزياء تستغل الأطفال جنسياً

بهذه الصور.. فاي تثير شكوك الجمهور حول نهاية مسلسل كريستال

بهذه الصور.. فاي تثير شكوك الجمهور حول نهاية مسلسل كريستال

بالفيديو: ما حقيقة زواج الكوميدي الأردني يحيى الزعبي؟

بالفيديو: ما حقيقة زواج الكوميدي الأردني يحيى الزعبي؟

نوال الزغبي تروّج لـ كليبها الجديد &quot;معاليك&quot; بملابس جريئة

نوال الزغبي تروّج لـ كليبها الجديد "معاليك" بملابس جريئة

عربي

مصر تنجح بتركيب أول قطعة نووية

مصر تنجح بتركيب أول قطعة نووية

الجيش السوداني يوضح حقيقة علاقته بمقطع فيديو لتصفية أسرى

الجيش السوداني يوضح حقيقة علاقته بمقطع فيديو لتصفية أسرى

الأمم المتحدة: لبنان يُواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم

الأمم المتحدة: لبنان يُواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم

كيف علقت الإمارات على استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى؟

كيف علقت الإمارات على استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى؟