القسام تنشر مشاهد حصرية لسرب "صقر" إحدى الوحدات العسكرية التي شاركت بعملية "طوفان الأقصى"





ويتزامن ذلك، مع إطلاق المقاومة الفلسطينية لآلاف الرشقات الصاروخية تجاه تل أبيب ومستوطنات الغلاف.















وأكد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن "مجاهدي قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى".

رام الله - دنيا الوطننشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مشاهد حصرية لسرب "صقر" إحدى الوحدات العسكرية التي شاركت في عملية "طوفان الأقصى".