نتنياهو يقرر عقد جلسة طارئة لتقييم الأوضاع الأمنية





وقد أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، حالة التأهب استعداداً للحرب.





وقال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن "مجاهدي قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن الأقصى وتحرير الأسرى.





وبدوره، قال رئيس هيئة الأركان بكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، إن "العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول".



وأعلن الضيف في بيان له، بدء عملية طوفان الأقصى، مشيراً إلى أنه تم إطلاق أكثر 5000 آلاف صاروخ.



وقال الضيف: "بدءاً من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، اليوم يستعيد الشعب ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمسيرة العودة".



وتابع: "يا أهلنا في القدس اطردو المحتلين واهدمو الجدران، يا اهلنا في الداخل والنقب والجليل والمثلث اشعلوا الارض لهيبا تحت اقدام المحتلين".

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال، اليوم السبت، بنيامين نتنياهو بأن (كابينت) سيعقد اجتماعاً عند الساعة الواحدة بعد الظهر في مقر وزارة الجيش بتل أبيب.