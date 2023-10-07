العاروري: مجاهدو قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن الأقصى وتحرير الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأكد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن "مجاهدي قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى".وقال العاروي في تصريحات لـ(قناة الأقصى) المحلية، اليوم السبت، إن "معركة طوفان الأقصى هي معركة تدبير العدو الصهيوني، والرد على جرائم الاحتلال".وشدد على أن "الضفة الغربية هي كلمة الفصل في هذه المعركة وتستطيع أن تفتح اشتباكًا مع كل مستوطنات الضفة".وتابع "علينا أن نخوض جميعًا هذه المعركة، وأخص المقاومين بالضفة، ونهيب بأبناء شعبنا بأن يشاركوا في معركة طوفان الأقصى".وطالب العاروي الأمة العربية والإسلامية أن تشارك في معركة طوفان الأقصى.