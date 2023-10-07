فيديو.. إعلام إسرائيلي: عشرات المسلحين اقتحموا موقعاً للجيش بشمال غلاف غزة وهناك أسر جنود
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن عشرات المسلحين اقتحموا موقع للجيش، في شمال غلاف غزة وهناك أسر جنود.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقاطع فيديو لجنود إسرائيليين، في يد عناصر للمقاومة الفلسطينية في القطاع.
وقال رئيس هيئة الأركان بكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، إن "العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول".
وأعلن الضيف في بيان له، بدء عملية طوفان الأقصى، مشيراً إلى أنه تم إطلاق أكثر 5000 آلاف صاروخ.
وقال الضيف: "بدءاً من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، اليوم يستعيد الشعب ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمسيرة العودة".
وتابع: "يا أهلنا في القدس اطردو المحتلين واهدمو الجدران، يا اهلنا في الداخل والنقب والجليل والمثلث اشعلوا الارض لهيبا تحت اقدام المحتلين".
التعليقات