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شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي بغزة: رفع درجة الجهوزية بمختلف المؤسسات الحكومية وبدء العمل وفق خطة الطوارئ

الإعلامي الحكومي بغزة: رفع درجة الجهوزية بمختلف المؤسسات الحكومية وبدء العمل وفق خطة الطوارئ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، إن مؤسسات العمل الحكومي تتابع تطورات الأوضاع الميدانية، وتتابع عملها في جميع المؤسسات وفق ماهو معتمد بإجراءات خطة الطوارئ، الحكومية على صعيد كل مؤسسة، لضمان استمرار خدماتها والقيام بواجبها تجاه المواطنين.

وأكد الإعلامي الحكومي، بغزة، رفع درجة الجهوزية في مختلف المؤسسات الحكومية وبدء العمل وفق خطة الطوارئ والالتزام بها لضمان تقديم الخدمات للمواطنين، سيما الخدمات الحياتية الأساسية.

وقال: "نطمئن بتوفر مخزون كافي من السلع والمواد الغذائية، ونهيب بمواطنينا عدم التجمهر عل نقاط البيع"، محذراً من أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو الاحتكار، ما سيتم التعامل معه بحزم كمهدد يستهدف جبهتنا الداخلية.

وأكد الاعتماد فقط على المصادر الرسمية والتابعة للمقاومة، ونحذر من نشر أية أخبار تهدد تماسك جبهتنا الداخلية تحت طائلة المسؤولية.

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