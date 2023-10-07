مباشر | تغطية صحفية: المقاومة تطلق مئات الرشقات الصاروخية تجاه تل أبيب وغلاف غزة

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال: نُعلن حالة التأهب استعداداً للحرب

جيش الاحتلال: نُعلن حالة التأهب استعداداً للحرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم السبت، "حالة التأهب استعداداً للحرب".

وقال رئيس هيئة الأركان بكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، إن "العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول".

وأعلن الضيف في بيان له، بدء عملية طوفان الأقصى، مشيراً إلى أنه تم إطلاق أكثر 5000 آلاف صاروخ.

وقال الضيف: "بدءاً من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، اليوم يستعيد الشعب ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمسيرة العودة".

وتابع: "يا أهلنا في القدس اطردو المحتلين واهدمو الجدران، يا اهلنا في الداخل والنقب والجليل والمثلث اشعلوا الارض لهيبا تحت اقدام المحتلين".

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