الداخلية بغزة تُصدر تصريحاً في ظل قصف المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، إنها تتابع الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بوزارة الداخلية والأمن الوطني عملها وفق إجراءات خطة الطوارئ.وأضافت في تصريح وصل "دني الوطن" نسخة عنه، أن ذلك في إطار متابعة التطورات الميدانية في قطاع غزة، وتقديم الخدمة للمواطنين وإسناد الجبهة الداخلية.وأطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم السبت، مئات الرشقات الصاروخية صوب مناطق الغلاف وتل أبيب، من قطاع غزة.وسمعت دوي صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة، فيما تحاول القبة الحديدية التصدي للصواريخ.وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه تم تفعيل إنذارات متتالية في منطقة الوسطى وتل أبيب الكبرى.