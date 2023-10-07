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مباشر | تغطية صحفية: المقاومة تطلق مئات الرشقات الصاروخية تجاه تل أبيب وغلاف غزة

شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تُصدر تصريحاً في ظل قصف المقاومة

الداخلية بغزة تُصدر تصريحاً في ظل قصف المقاومة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، إنها تتابع الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بوزارة الداخلية والأمن الوطني عملها وفق إجراءات خطة الطوارئ.

وأضافت في تصريح وصل "دني الوطن" نسخة عنه، أن ذلك في إطار متابعة التطورات الميدانية في قطاع غزة، وتقديم الخدمة للمواطنين وإسناد الجبهة الداخلية.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم السبت، مئات الرشقات الصاروخية صوب مناطق الغلاف وتل أبيب، من قطاع غزة.

وسمعت دوي صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة، فيما تحاول القبة الحديدية التصدي للصواريخ.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه تم تفعيل إنذارات متتالية في منطقة الوسطى وتل أبيب الكبرى.

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