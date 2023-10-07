فيديو.. إعلام الاحتلال: إصابة إسرائيلية بجروح حرجة جداً في تل أبيب نتيجة سقوط صاروخ

أفادت (القناة 14) الإسرائيلية، اليوم السبت، عن سقوط صواريخ في تل أبيب وعسقلان مع احتمال وجود مصابين، جراء قصف المقاومة من القطاع.





وقالت إن إسرائيلية أاصيبت بجروح حرجة جداً في تل أبيب، نتيجة سقوط صاروخ.



وأطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم السبت، مئات الرشقات الصاروخية صوب مناطق الغلاف وتل أبيب، من قطاع غزة.



وسمعت دوي صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة، فيما تحاول القبة الحديدية التصدي للصواريخ.



وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه تم تفعيل إنذارات متتالية في منطقة الوسطى وتل أبيب الكبرى.

















وأطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم السبت، مئات الرشقات الصاروخية صوب مناطق الغلاف وتل أبيب، من قطاع غزة.وسمعت دوي صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة، فيما تحاول القبة الحديدية التصدي للصواريخ.وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه تم تفعيل إنذارات متتالية في منطقة الوسطى وتل أبيب الكبرى.

رام الله - دنيا الوطن