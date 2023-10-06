وينسلاند يدين هجوم المستوطنين على حوارة

رام الله - دنيا الوطنأدان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الهجوم الذي شنه المستعمرون على المواطنين وممتلكاتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس، معربًا عن غضبه من "استمرار التحريض والاستفزازات وانعدام المساءلة عن جرائم العنف هذه".وأشار وينسلاند في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الجمعة، إلى استشهاد شاب فلسطيني خلال هجوم المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة حوارة، والذي تواصل منذ مساء أمس الخميس، وحتى فجر الجمعة.وقال وينسلاند: "يجب على إسرائيل أن تضمن حماية السكان المدنيين، ومحاسبة الجناة"، داعيًا القادة إلى "العمل الفوري للحد من التوترات ومحاسبة الجناة ووقف دائرة العنف المفرغة".