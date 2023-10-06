شؤون فلسطينية

الخارجية: وفاة مواطنَين فلسطينيين في اليونان

الخارجية: وفاة مواطنَين فلسطينيين في اليونان
الخارجية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الجمعة، وفاة مواطنين فلسطينيين في اليونان.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، إنه "وفقًا للمعلومات الواردة من سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، تأكدت وفاة المواطنين صالح محمد صالح تملي (58 عاما) وعلي عماد نمر مطر (23 عاما)"، موضحًا أن أسرة الشاب مطر تأكدت بأن الجثمان الموجود في اليونان يعود لنجلهم، بمساعدة وتسهيلات من السفارة، ومتابعة حثيثة من السفير يوسف درخم مع السلطات اليونانية المختصة.

وأضاف أن "الوزارة تتقدم بتعازيها الحارة لذوي شهيدي الغربة ولقمة العيش، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان".

وأكد الديك مجددًا على مناشدة الوزارة للشباب الفلسطيني وذويهم بضرورة الابتعاد عن أساليب الهجرة غير الشرعية، وعدم الوقوع في مصيدة تجار البحار والبشر، خاصة وأن طرق الهجرة أصبحت معقدة وصعبة جدًا ومحفوفة بالمخاطر.

أخبار ذات صلة

وينسلاند يدين هجوم المستوطنين على حوارة

وينسلاند يدين هجوم المستوطنين على حوارة

الخارجية: وفاة مواطنَين فلسطينيين في اليونان

الخارجية: وفاة مواطنَين فلسطينيين في اليونان

راصد جوي: أجواء خريفية الأسبوع المقبل وفرصة لتساقط الأمطار

راصد جوي: أجواء خريفية الأسبوع المقبل وفرصة لتساقط الأمطار

أبو مويس: قتل الطالب ضميدي جريمة تضاف إلى سلسة جرائم الاحتلال

أبو مويس: قتل الطالب ضميدي جريمة تضاف إلى سلسة جرائم الاحتلال

الشيخ يلتقي وزير خارجية المغرب ويعلن عن لقاءات مرتقبة لوزراء من البلدين

الشيخ يلتقي وزير خارجية المغرب ويعلن عن لقاءات مرتقبة لوزراء من البلدين

الرئيس عباس يعزي نظيره السوري بضحايا الهجوم في حمص

الرئيس عباس يعزي نظيره السوري بضحايا الهجوم في حمص

الاحتلال يجبرُ مقدسيًا على هدمِ منزله

الاحتلال يجبرُ مقدسيًا على هدمِ منزله

الاتحاد الأوروبي يعقب على أحداث حوارة الأخيرة

الاتحاد الأوروبي يعقب على أحداث حوارة الأخيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو مويس: قتل الطالب ضميدي جريمة تضاف إلى سلسة جرائم الاحتلال

أبو مويس: قتل الطالب ضميدي جريمة تضاف إلى سلسة جرائم الاحتلال

الاحتلال يجبرُ مقدسيًا على هدمِ منزله

الاحتلال يجبرُ مقدسيًا على هدمِ منزله

المرور بغزة: وفاة طفلة دهسًا برفح

المرور بغزة: وفاة طفلة دهسًا برفح

أبو كويك يدعو لمواجهة تغول المستوطنين بالضفة ومخططات التهويد بالأقصى

أبو كويك يدعو لمواجهة تغول المستوطنين بالضفة ومخططات التهويد بالأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام المسجد الأقصى

الاحتلال يعتدي على وقفةٍ مندّدة بالاستيطان في الشيخ جراح ويعتقل عددًا من النّشطاء

الاحتلال يعتدي على وقفةٍ مندّدة بالاستيطان في الشيخ جراح ويعتقل عددًا من النّشطاء

مواجهات في الضفة رفضا للاستيطان وحوارة تتصدر المشهد

مواجهات في الضفة رفضا للاستيطان وحوارة تتصدر المشهد

جماهير نابلس تشيع الشهيد لبيب ضميدي

جماهير نابلس تشيع الشهيد لبيب ضميدي

منوعات

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

فيفي عبده تغضب الجمهور بملابس فاضحة أثناء أدائها تمارين علاجية داخل البحر

فيفي عبده تغضب الجمهور بملابس فاضحة أثناء أدائها تمارين علاجية داخل البحر

بالصور: نسرين طافش تستعرض رشاقتها بملابس كاجوال

بالصور: نسرين طافش تستعرض رشاقتها بملابس كاجوال

تطورات الحالة الصحية لـ آيتن عامر بعد تعرضها لأزمة طارئة

تطورات الحالة الصحية لـ آيتن عامر بعد تعرضها لأزمة طارئة

درة تخطف الأنظار بفستان خريفي قصير والجمهور يغازلها

درة تخطف الأنظار بفستان خريفي قصير والجمهور يغازلها

نور عريضة تتعرض لهجوم حاد بعد حضورها عرض لـ دار أزياء تستغل الأطفال جنسياً

نور عريضة تتعرض لهجوم حاد بعد حضورها عرض لـ دار أزياء تستغل الأطفال جنسياً

بهذه الصور.. فاي تثير شكوك الجمهور حول نهاية مسلسل كريستال

بهذه الصور.. فاي تثير شكوك الجمهور حول نهاية مسلسل كريستال

بالفيديو: ما حقيقة زواج الكوميدي الأردني يحيى الزعبي؟

بالفيديو: ما حقيقة زواج الكوميدي الأردني يحيى الزعبي؟

نوال الزغبي تروّج لـ كليبها الجديد &quot;معاليك&quot; بملابس جريئة

نوال الزغبي تروّج لـ كليبها الجديد "معاليك" بملابس جريئة

عربي

مصر تنجح بتركيب أول قطعة نووية

مصر تنجح بتركيب أول قطعة نووية

الجيش السوداني يوضح حقيقة علاقته بمقطع فيديو لتصفية أسرى

الجيش السوداني يوضح حقيقة علاقته بمقطع فيديو لتصفية أسرى

الأمم المتحدة: لبنان يُواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم

الأمم المتحدة: لبنان يُواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم

كيف علقت الإمارات على استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى؟

كيف علقت الإمارات على استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى؟