الخارجية: وفاة مواطنَين فلسطينيين في اليونان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الجمعة، وفاة مواطنين فلسطينيين في اليونان.وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، إنه "وفقًا للمعلومات الواردة من سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، تأكدت وفاة المواطنين صالح محمد صالح تملي (58 عاما) وعلي عماد نمر مطر (23 عاما)"، موضحًا أن أسرة الشاب مطر تأكدت بأن الجثمان الموجود في اليونان يعود لنجلهم، بمساعدة وتسهيلات من السفارة، ومتابعة حثيثة من السفير يوسف درخم مع السلطات اليونانية المختصة.وأضاف أن "الوزارة تتقدم بتعازيها الحارة لذوي شهيدي الغربة ولقمة العيش، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان".وأكد الديك مجددًا على مناشدة الوزارة للشباب الفلسطيني وذويهم بضرورة الابتعاد عن أساليب الهجرة غير الشرعية، وعدم الوقوع في مصيدة تجار البحار والبشر، خاصة وأن طرق الهجرة أصبحت معقدة وصعبة جدًا ومحفوفة بالمخاطر.