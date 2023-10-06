أبو مويس: قتل الطالب ضميدي جريمة تضاف إلى سلسة جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطننعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس الشهيد الطالب لبيب محمد لبيب ضميدي؛ أحد طلبة جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، والمُلتحِق بتخصص دبلوم التصميم الجرافيكي؛ والذي ارتقى إلى العُلا شهيداً، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة حوارة أمس.وقال أبو مويس إن قتل الطالب ضميدي هي جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، الذي يُمعن في القتل والتدمير والجرائم البشعة؛ ضارباً بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الإنسانية والأخلاقية.وشدّد على ضرورة التدخل العاجل من المؤسسات الإنسانية والحقوقية والإعلامية ومن كل الأحرار في العالم لوقف هذا العدوان المُتواصل ضد الشعب الفلسطيني.وتقدّم الوزير من ذوي الشهيد بأحر التعازي والمواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.