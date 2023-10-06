شؤون فلسطينية

الشيخ يلتقي وزير خارجية المغرب ويعلن عن لقاءات مرتقبة لوزراء من البلدين

الشيخ يلتقي وزير خارجية المغرب ويعلن عن لقاءات مرتقبة لوزراء من البلدين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
ناقش أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة آخر التطورات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الشيخ بوزير الخارجية المغربي في العاصمة الرباط، اليوم الجمعة، حيث يعتبر اللقاء الرسمي الأول الذي يجمع الطرفين.

وأشاد الشيخ في مؤتمر صحفي مشترك، بالرباط، وبالمواقف التاريخية للمغرب تجاه القضية الفلسطينية، والدعم اللا محدود الذي تقدمه على مختلف المستويات للشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن لقاءات ستعقد قريبًا بين وزراء فلسطينيين ومغربيين، لزيادة التعاون في مختلف المجالات.

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