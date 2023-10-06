الرئيس عباس يعزي نظيره السوري بضحايا الهجوم في حمص

رام الله - دنيا الوطنعزى الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد بضحايا الهجوم بطائرات مسيرة الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص.وقال الرئيس عباس في برقية تعزية، ​تلقينا بحزنٍ كبيرٍ نبأ سقوط العديد من الضحايا والجرحى بينهم نساء وأطفال، من أبناء الشعب السوري، إثر هجوم لطائرات مسيرة الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص.وتقدم الرئيس عباس للرئيس الأسد ولعائلات الضحايا وللشعب السوري كافة، بأحر التعازي القلبية والتضامن الأخوي، معربا عن إدانته واستنكاره لهذا العمل المجرم والبغيض، ولجميع الأعمال التي تزعزع أمن واستقرار ووحدة سورية.