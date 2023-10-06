الاحتلال يجبرُ مقدسيًا على هدمِ منزله





وأطلق مقاومون النّار صوب السيّاج الفاصل قرب قرية عربونة شرق مدينة جنين.





واعتقلت قواتُ الاحتلال شقيقين وأصابت أحدهما بالرصاص قرب الجدار الفاصل، بمنطقة الرزازة شرق مدينة قلقيلية.





وأطلقت قوات الاحتلالِ النار صوب مركبةٍ فلسطينية في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم.





وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في حوارة، حيث اعتقلت عدداً جديداً من الفتية.





وأصيب عشرات من المواطنين ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية تركزت في حوارة جنوب نابلس.





وفي القدس، أجبرت سلطات الاحتلال تجبر المقدسي لؤي ناصر الدين على هدم منزله في حي

رأس العامود.





واعتقلت قوات الاحتلال 5 نشطاء من مظاهرة الشيخ جراح الأسبوعية، عرف منهم المقدسي محمد أبو الحمص.





رام الله - دنيا الوطنتتواصلُ اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة من اعتقالاتٍ واعتداءاتٍ وإصاباتٍ وأعمال هدم، تزامنًا مع تصعيد المقاومة والشباب الثائر نضالهم، ردًا على جرائم الاحتلال.